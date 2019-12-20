Санкт-Петербург, , 22:30 — REGNUM Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели двусторонние переговоры на полях саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Кремля.

Как отмечается, лидеру двух стран «обсудили актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества».

Напомним, 20 декабря в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, а также неформальная встреча лидеров стран СНГ, в которой в том числе принял участием президент Узбекистана.