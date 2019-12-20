Лондон, , 22:26 — REGNUM О том, что за ним могли следить во время пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не знал, заявил он 20 декабря, сообщает Europa Press.

Такое заявление Ассанж сделал в ходе видеоконференции с судьями Испании. Испанский суд интересует дело, возбуждённое о возможной слежке за основателем WikiLeaks во время его проживания в посольстве Эквадора в Лондоне.

Напомним, в Испании расследуется дело в отношении Давида Моралеса — владельца охранного предприятия, которое охраняло посольство Эквадора в Лондоне в то время, когда там жил Ассанж.

Следствие полагает, что Моралес отдал приказ следить за Ассанжем. Теперь основателя WikiLeaks испанский суд допрашивает как свидетеля, в то время как он обвиняется властями США в ряде преступлений и находится под угрозой экстрадиции в Штаты.

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