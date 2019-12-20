Нью-Йорк, США, , 22:01 — REGNUM Непринятая Советом Безопасности ООН резолюция РФ о продлении трансграничной помощи Сирии — это проигрыш сирийцев, от которого никто не выиграл, заявил 20 декабря постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя «Проиграли те самые сирийцы, о которых, как нас сегодня заверяли те, кто заблокировал нашу резолюцию, они неустанно пекутся».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СБ ООН проголосовал 20 декабря против российской резолюции о продлении гуманитарной помощи Сирии. Документом предлагалось оказать помощь в более сжатые сроки.

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