Нью-Йорк, США, 20 декабря 2019, 22:01 — REGNUM Непринятая Советом Безопасности ООН резолюция РФ о продлении трансграничной помощи Сирии — это проигрыш сирийцев, от которого никто не выиграл, заявил 20 декабря постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, СБ ООН проголосовал 20 декабря против российской резолюции о продлении гуманитарной помощи Сирии. Документом предлагалось оказать помощь в более сжатые сроки.
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