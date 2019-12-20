Вашингтон, 20 декабря 2019, 21:48 — REGNUM Выступить с ежегодным посланием к Конгрессу пригласила президента США Дональда Трампа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщили 20 декабря в её пресс-службе.
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Напомним, заявление Пелоси сделано на фоне объявления палатой представителей импичмента Трампу. Демократы, которых в нижней палате Конгресса большинство, проголосовали за импичмент президенту. Теперь дело за Сенатом, где больше республиканцев.
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