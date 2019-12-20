Нью-Йорк, США, , 21:41 — REGNUM Россия наложила вето в Совете Безопасности ООН на предложенный представителями Бельгии, Германии и Кувейта проект резолюции о продлении механизма трансграничной гуманитарной помощи в Сирии. В ходе голосования 20 декабря документ поддержали 13 стран, Россия и Китай выступили против.

Предложенный западными странами проект резолюции предусматривал продление механизма ещё на один год — до 10 января 2021 года.

Ранее подготовленный российской стороной проект, который предусматривал продление трансграничной гумпомощи на полгода и сокращение пунктов пропуска в Сирии с четырёх до двух, в ходе голосования не был поддержан большинством членов Совета Безопасности.

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