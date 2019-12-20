20 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

Станислав Стремидловский, , 21:34 — REGNUM На вопросы ИА REGNUM отвечает апостольский нунций в России и Узбекистане архиепископ Челестино Мильоре.

ИА REGNUM: Ваше Высокопреосвященство, в этом году мы вспоминаем о двух важных датах. Начнем с первой — 30 лет назад впервые генеральный секретарь КПСС, им был Михаил Горбачев, встретился с папой Римским, на тот момент — Иоанн Павел II. Что это значило?

Она состоялась 1 декабря 1989 года. Папа Иоанн Павел II был заметно тронут и прокомментировал, что новизна этой встречи не могла не привлечь живейшее внимание мирового общественного мнения как нечто высоко значимое, как знамение медленно созревших времен, исполненное обещаний. Он призвал преодолеть международную напряженность и положить конец противостоянию между блоками, между империализмом любого рода, чтобы расчистить русло потоку всеобщей солидарности. В этом событии папа увидел многообещающее семя для будущего и в том, что касалось грядущего общин верующих в Советском Союзе.

ИА REGNUM: 10 лет назад Россия и Святой престол установили полноценные дипломатические отношения. К чему они пришли?

За почти двадцать лет официальных связей политические и дипломатические отношения между Святым престолом и Российской Федерацией получили развитие во всех сферах, представляющих общий интерес, и было положено начало постепенному сближению в духе взаимного доверия и сотрудничества Католической и Православной церквей. Следовательно, в этом контексте постепенно созрела убежденность, что полномасштабные дипломатические отношения станут наиболее подходящим каналом для укрепления новых связей в ключе диалога и сотрудничества.

ИА REGNUM: Чем вам запомнилась Россия в этом году?

Посещая католические общины в разных уголках Российской Федерации, я получил возможность встретиться со многими так называемыми «простыми» людьми, с той категорией населения, что не попадает в заголовки, но при этом в своей совокупности выражает, сохраняет и консолидирует самые прекрасные аспекты народного духа и культуры. Я наблюдал и восхищался упорными усилиями в живом стремлении быть главными действующими лицами развития местных общин в том, что касается заботы об окружающей среде, здоровье, воспитании и формации молодежи, уважительных, справедливых и солидарных отношений между соотечественниками, а также широко распространенного стремления придать смысл жизни за счёт принятия ценностей и жизненного уклада, выходящих за пределы материальных соображений.

ИА REGNUM: До службы в Москве вы работали в Варшаве. Как вы думаете, русские и поляки смогут договориться друг с другом когда-нибудь? Что или кто этому может поспособствовать?

По своему характеру и формации я смотрю на этот вопрос сквозь призму моей христианской веры и убежден, что именно христианским общинам различных конфессий следует сделать первый шаг и засвидетельствовать, что можно примирить разные культурные, исторические и религиозные традиции, оказывая полное уважение и воздавая должное различиям.

ИА REGNUM: В декабре этого года Ватикан посетил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов. Как бы вы оценили его визит?

Это немаловажный шаг, и обе стороны ведут работу по дальнейшему развитию отношений в ключе взаимного уважения и сотрудничества.

ИА REGNUM: Чего вы ожидаете от будущего 2020 года?

Уходящий год завершается морем протестов, которые, подобно нефтяному пятну, растеклись по всем континентам. При всем разнообразии причин можно выделить общую нить, а именно — требование человеческих отношений, характеризующихся справедливостью, равенством, свободой. Похоже, что недостающим звеном, которое могло бы соединить эти ценности и сделать их эффективными и действующими, является ценность братства. Я ожидаю — и стараюсь внести для этого свою малую лепту — что в наступающем 2020 году это недостающее звено будет принято нами всерьез ради счастливой жизни всего человечества.