Нью-Йорк, США, , 21:25 — REGNUM Предложенный Россией проект резолюции о продлении механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии не нашёл поддержки большинства в Совете Безопасности ООН. В ходе голосования 20 декабря документ поддержали пять стран, шесть высказались «против» и ещё четыре воздержались.

Российская сторона предлагала сократить число пунктов пропуска для доставки гуманитарной помощи с четырёх до двух, а сам механизм продлить на шесть месяцев, а не на один год.

По мнению Москвы, в случае продления на более продолжительный срок механизм потеряет актуальность, поскольку всё больше территорий в Сирии возвращается под контроль законных властей страны.

Ещё один проект резолюции был внесён на рассмотрение Совета Безопасности представителями Бельгии, Германии и Кувейта.