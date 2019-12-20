Москва, , 21:24 — REGNUM В Китае юбилей: исполнилось 20 лет со дня возвращения в состав КНР или, как официально говорится, «в лоно Родины», бывшей португальской колонии Макао, ныне — Специального автономного района КНР Аомэнь.

Праздничные торжества, посвященные юбилею возвращения Аомэня в состав Китая, прошли и в посольствах КНР за рубежом. В Москве их возглавил посол в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй, обратившийся к участникам мероприятия с сообщением о результатах прошедшего десятилетия для Китая и Аомэня и отметивший достижения автономии.

Очень наглядно и впечатляюще прозвучала цифра в 80 тыс. долларов ежегодного дохода жителей Аомэня. Подчеркивались разительные изменения в экономическом развитии, а также уникальные темпы инфраструктурного строительства. Они, в частности, включают создание искусственных площадей под деловое и жилое строительство на осушенных бывших морских территориях.

В мероприятии приняли участие многочисленные российские гости, представлявшие широкую ветеранскую общественность, участников советско-китайского сотрудничества первых лет КНР, ученых, журналистов и представителей экспертного сообщества.

Вместе с соседними Гонконгом (Специальный автономный район Сянган) и Гуанчжоу и Шэньчжэнем — главными мегаполисами провинции Гуандун — Аомэнь образует экономический регион «Большого Залива», которому отведена важная роль в планах центрального правительства КНР. Утвержденный план объединения региона в единую систему отводит Аомэню роль одного из всекитайских центров туризма и отдыха; на базе прошлого он также активно используется как китайско-португальская торговая площадка.

Уровень и темпы развития Аомэня неизменно получают высокую оценку за рубежами КНР, в том числе в Португалии. Вот и сейчас свои поздравления с юбилеем направил португальский премьер-министр Антониу Кошта, подчеркнувший эффективность курса реформ и открытости и осуществляемую в его рамках политику «одна страна — две системы», превратившую ранее отсталый Макао в одну из витрин китайских достижений.

На праздник в Аомэнь прибыл партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин. Проинспектировав в качестве главы Центрального военного совета (ЦВС) КНР дислоцированные в автономии воинские части НОАК, он принял участие во всех праздничных мероприятиях.

Лидер страны лично представил и привел к присяге нового, третьего по счету главу администрации Аомэня с момента вхождения в 1999 году в КНР Хэ Ичэна, ранее, с 2013 года, возглавлявшего Законодательное собрание и победившего на выборах 25 августа 2019 года. На связанной с этим церемонии присутствовали первый и второй руководители региона Хэ Хоухуа и Цуй Шиань.

Достижением Аомэня является и сохраняющаяся в регионе стабильность, которая ярко оттеняется проблемной ситуацией в соседнем Сянгане (Гонконге), где продолжаются многомесячные протесты.