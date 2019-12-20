Москва, 20 декабря 2019, 21:18 — REGNUM Американского эксперта Грэга Вайнера попросили из студии ток-шоу «Кто против?» на телеканале «Россия».
Инцидент произошёл 20 декабря во время обсуждения переговоров российского президента Владимира Путина и главы политсовета украинской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Встреча Путина и украинского политика состоялась 20 декабря в Санкт-Петербурге. После того как в студии показали видео с этой встречи, Вайнер сказал:
— Коридорная встреча такая.
На эту реплику ведущий программы Дмитрий Куликов ответил:
— Знаете, Вы бы не умничали.
— Так в коридоре встречается с президентом! — ответил Вайнер.
— Вы бы не умничали со своим убогим юмором, — сказал Куликов.
— Так почему им в коридоре встречаться с Путиным? В чём проблема?
— Они встретились там, где удобно, — ответил ведущий. — У Путина очень напряжённый график, там сегодня, между прочим, большие переговоры проходят в Санкт-Петербурге. Поэтому Вас, Грэг, никто не спрашивал, где им удобно встречаться.
— Чтобы не обижать [украинского президента Владимира] Зеленского, встретились в коридоре, — заявил Вайнер.
Куликов ответил, что Вайнера хочется выгнать, потому что «это единственный процесс реальный, который противостоит тому, чтобы убивали людей».
— А Вы, как мразь последняя, шутите над этим, — добавил он.
— Вы меня назвали мразью? — спросил американец.
— Да, я Вас так назвал.
— Я тогда пойду.
Куликов сказал гостю, что тот может «обидеться и уйти». Так и произошло.
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