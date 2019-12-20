Москва, , 21:18 — REGNUM Американского эксперта Грэга Вайнера попросили из студии ток-шоу «Кто против?» на телеканале «Россия».

Инцидент произошёл 20 декабря во время обсуждения переговоров российского президента Владимира Путина и главы политсовета украинской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Встреча Путина и украинского политика состоялась 20 декабря в Санкт-Петербурге. После того как в студии показали видео с этой встречи, Вайнер сказал:

— Коридорная встреча такая.

На эту реплику ведущий программы Дмитрий Куликов ответил:

— Знаете, Вы бы не умничали.

— Так в коридоре встречается с президентом! — ответил Вайнер.

— Вы бы не умничали со своим убогим юмором, — сказал Куликов.

— Так почему им в коридоре встречаться с Путиным? В чём проблема?

— Они встретились там, где удобно, — ответил ведущий. — У Путина очень напряжённый график, там сегодня, между прочим, большие переговоры проходят в Санкт-Петербурге. Поэтому Вас, Грэг, никто не спрашивал, где им удобно встречаться.

— Чтобы не обижать [украинского президента Владимира] Зеленского, встретились в коридоре, — заявил Вайнер.

Куликов ответил, что Вайнера хочется выгнать, потому что «это единственный процесс реальный, который противостоит тому, чтобы убивали людей».

— А Вы, как мразь последняя, шутите над этим, — добавил он.

— Вы меня назвали мразью? — спросил американец.

— Да, я Вас так назвал.

— Я тогда пойду.

Куликов сказал гостю, что тот может «обидеться и уйти». Так и произошло.

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