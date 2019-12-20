Рига, , 20:57 — REGNUM В латвийской Мадоне судят гражданина Латвии Ивара Келли, которого обвиняют в том, что он воевал в Донбассе на стороне народных республик, написал портал LSM.

Ивар Келли отказался от общения с латвийскими журналистами, также суд удовлетворил его просьбу на запрет съёмки во время процесса.

Ивар Келли полностью отрицает предъявленные обвинения и утверждает, что в период с 2015 по 2016 год работал в России строителем.

В распоряжении латвийской прокуратуры имеются предоставленные полицией безопасности республики фотографии, видеоматериалы и другие факты. Например, существует видеозапись парада от 9 мая 2015 года в Донецке, на которой, по мнению прокурора, хорошо виден военнослужащий Ивар Келли или человек, очень похожий на него.

Следующее заседание суда состоится в июне 2020 года, а потом в январе 2021-го. Если Ивара Келли признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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