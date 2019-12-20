Брюссель, , 20:51 — REGNUM Власти Бельгии вынесли приговор чиновнику из Руанды по обвинению в военных преступлениях, 20 декабря сообщает BBC Africa.

Фабьен Нереце, арестованный во Франции в 2011 году, был приговорен бельгийским судом к 25 годам тюремного заключения.

В ходе геноцида в бывшей бельгийской колонии Руанде в 1994 году боевиками хуту были убиты от 500 тыс. до миллиона представителей племени тутси.

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