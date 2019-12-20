Пыть-Ях, Югра, , 20:48 — REGNUM Комиссия по этике «Единой России» рекомендует исключить экс-депутата из Югры за использование поддельных дипломов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе партии.

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко заявил, что поступок экс-депутата думы города Пыть-Яха Дмитрия Авдеенко «не только дискредитирует партию, это прямой обман избирателей».

Напомним, о двух фиктивных дипломах Дмитрия Авдеенко стало известно ещё в апреле 2019 года. Уличённый депутат гордумы Пыть-Яха не только добровольно сложил полномочия парламентария, но и уволился из управления городского хозяйства.

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