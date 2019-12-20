Вашингтон, , 20:38 — REGNUM Политическую поддержку венесуэльского президента Николаса Мадуро со стороны Москвы и Пекина в Вашингтоне считают бесполезной, сообщил 20 декабря журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Представитель Госдепа заявил, что Россия и Китай больше не поддерживают Венесуэлу оружием и деньгами, хотя и поддерживают Мадуро политически.

Абрамс «Думаю, они знают, что режим уйдет».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия осуждает гонения Вашингтона на законную власть в Боливарианской Республике.

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