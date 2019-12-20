Нью-Йорк, США, , 20:36 — REGNUM Дамаск должен воздержаться от «рождественского наступления» на незаконные вооружённые формирования, остающиеся в зоне «Идлиб», заявила 20 декабря постпред США при ООН Келли Крафт.

Такое заявление она сделала в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации в Сирии.

Назвав боевиков джихадистских радикальных группировок «бойцами оппозиции», Крафт заявила, что правительственным войскам следует до конца этого года воздержаться от наступательных операций против них в провинции Идлиб.

Как сообщало ИА REGNUM, зона «Идлиб» остаётся последним анклавом, подконтрольным джихадистским непримиримым группировкам, ряд из которых признаны террористическими.

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