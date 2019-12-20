Вашингтон, , 20:22 — REGNUM Турцию надо держать ближе к НАТО, сообщил 20 декабря журналистам американский министр обороны Марк Эспер.

Комментируя взаимоотношения Вашингтона и Анкары в сфере обороны, глава Пентагона напомнил, что турки купили у русских зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». Так что истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 им не видать.

Тем не менее Турцию, отметил Эспер, нужно «держать ближе к НАТО».

Напомним, тема покупки С-400 Анкарой, которая является союзником Вашингтона по НАТО, продолжает использоваться США для давления на Турцию.

В середине декабря турецкий министр обороны Акар Хулуси заявил, что С-400 стране нужны для защиты территорий, причём Штаты в своё время могли бы продать Анкаре свои ПРО, но не захотели этого сделать.

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