Маджуро, , 20:46 — REGNUM Ассоциированное с США государство Маршалловы острова делает планомерные шаги к замене доллара США новой национальной криптовалютой — совереном. Это будет первым в мире опытом по официальному утверждению цифровых денег в качестве национальной денежной единицы.

Новая криптовалюта будет регулироваться правительственной комиссией из семи членов, трое из которых будут избираться остальными четырьмя, а тех, в свою очередь, назначит правительство. На эмиссию национальной официальной криптовалюты возложены большие надежды в решении двух главных проблем, стоящих перед страной: первая — это сокращение финансовой помощи со стороны США вплоть до её полного прекращения к 2023 году, а вторая — эвакуация населения из-за ожидаемого повышения уровня Мирового океана (наивысшая точка островов расположена на высоте 10 метров над уровнем моря).

Истоки идеи национальной криптовалюты раскрыл министр окружающей среды Маршалловых островов Дэвид Пол:

« Начало было положено терактом 11 сентября 2001 года, после которого режим финансового регулирования значительно изменился и требования к совершению сделок стали гораздо более жесткими ».

Интересно, что в среде чиновников Маршалловых островов распространено представление о том, что соверены будут почему-то справедливо распределены в момент их появления в экономической системе. Изначально соверены будут отражены на счетах различных фондов, немалая их часть достанется Зеленому климатическому фонду Маршалловых островов, призванному содействовать смягчению последствий изменения климата, которые грозят самому существованию многих островных государств вследствие глобального потепления и вызванного им подъема уровня океана.

Очевидно, что деньги Зеленого климатического фонда будут «целевым» образом истрачены на приобретение наилучших доступных западных технологий (НДТ). В случае Маршалловых островов очень бы подошли мусоросжигательные заводы (МСЗ), для загрузки которых можно импортировать отходы из таких стран, как Япония, Австралия, США (и даже Россия), которые так толком и не поняли, что делать со своими отходами, после того как их отказался принимать Китай. Шлаком МСЗ, как в Японии, можно было бы отсыпать берега островов, чтобы их не поглотил поднимающийся океан, а вырабатываемая МСЗ электроэнергия в большом количестве потребуется для майнинга «суверенных» соверенов, которые, в свою очередь, пойдут на оплату «зеленых» кредитов, выданных на строительство объектов «зеленой» энергетики из отходов. При этом, как считают климатологи ООН, сжигание мусора ведет не к увеличению, а, как ни парадоксально, к уменьшению выбросов парниковых газов. Ну, а сокращение выбросов можно с выгодой будет продать на мировой углеродной бирже, например, за те же соверены.

Этот сатирический сценарий спасения Маршалловых островов кажется безумным, но он вполне правдоподобен в рамках Парижского климатического соглашения, и он всё же лучше, чем Маршалловым островам снова стать ядерным полигоном в запущенной США новой гонке вооружений.

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