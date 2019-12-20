Санкт-Петербург, , 20:12 — REGNUM Запугивание угрозой со стороны России остаётся неизменной тактикой западных стран, заявил 20 декабря президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.

По мнению российского президента, в этом вопросе ничего не меняется веками и при этом совершенно неважно, какая в России идеология.

«И в прошлом, и сейчас пугают Россией. И царской, и советской, и современной. Ничего не меняется. Неважно какая она — смысл сохраняется. Не нужно здесь путать и идеологические термины — большевистская, русская. Какая угодно», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, регулярные заявления о «российской агрессии» и «российской угрозе» звучат от представителей США и стран НАТО постоянно. Под этим предлогом военные базы Североатлантического альянса вплотную приблизились к границам России.

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