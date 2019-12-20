Вашингтон, , 20:08 — REGNUM «Очень высокий уровень» боевой готовности поддерживают США в отношении возможной агрессии со стороны Северной Кореи, сообщил 20 декабря журналистам представитель Пентагона Марк Милли.

Милли «Корея является одним из тех мест в мире, где мы всегда поддерживаем очень высокий уровень боеготовности».

Напомним, в начале декабря первый заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ри Тхэ Сон заявил, что США получат от КНДР «подарок к Рождеству», причём какой именно — будет зависеть от Вашингтона.

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