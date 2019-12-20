Вашингтон, , 19:52 — REGNUM «Очень хороший разговор» состоялся 20 декабря с председателем КНР Си Цзиньпином у американского президента Дональда Трампа, написал глава США в Twitter.

Телефонные переговоры лидеров двух стран касались торговой сделки, а также вопросов Гонконга и Северной Кореи. По сделке Трамп уточнил, что китайская сторона уже начала процесс «крупных закупок сельскохозпродукции» в Штатах.

По словам Трампа, договор готовится к официальному подписанию.

Тот факт, что с председателем Си удалось обсудить ситуацию в Гонконге, Трамп отметил как большое достижение. Про Северную Корею он упомянул, что в этой сфере «мы работаем с Китаем».

Напомним, Вашингтон и Пекин в ноябре принципиально договорились о заключении торговой сделки. Обе страны будут постепенно снижать ввозные пошлины на импорт друг друга. Китай обещал нарастить импорт американских сельхозтоваров.

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