* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 19:49 — REGNUM Военные контингенты США останутся в Сирии до тех пор, пока местные силовики не будут в состоянии контролировать боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 20 декабря журналистам глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, в вопросе присутствия в Сирии Вашингтон будет ориентироваться именно на способность местных силовиков противостоять ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Я думаю, мы останемся там до тех пор, пока мы не гарантируем поражение ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), или наши союзники и партнеры не помогут нам, или местные силы безопасности и полиция не смогут держать ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под контролем. Это наш ориентир», — сказал Марк Эспер.

Напомним, военные США оставили под своим контролем сирийские нефтяные месторождения под предлогом их «защиты от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Как сообщало ИА REGNUM, войска США и их сателлитов с 2014 года находятся на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения правительства этой страны.

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