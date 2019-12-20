Москва, , 19:58 — REGNUM В переговорах с Россией по транзиту газа Украина допускает одну фатальную ошибку — не идёт на компромиссы, делая из себя неудобного партнёра, от которого проще отказаться, чем продолжать сотрудничать. Об этом 20 декабря заявил режиссёр Карен Шахназаров в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его мнению, Украина допускает принципиальную ошибку.

«Самое главное — закончить «Северный поток — 2». В наше время всегда есть нарушения, которые позволят изменить любые договорённости. Поэтому напрасно Украина ведёт себя так, чтобы вместо того, чтобы идти на компромиссы с Россией, они упираются и занимаются ерундой», — сказал Шахназаров.

По его словам, подобное поведение закончится тем, что после запуска «Северного потока — 2» к Украине в качестве страны-транзитёра будет утрачен любой интерес.

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