Ашхабад, , 19:37 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, проходящей в Санкт-Петербурге сегодня, 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба туркменского президента.

Одной из основных тем встречи лидеров стран-участниц Содружества Независимых Государств стало предстоящее празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Президент Бердымухамедов рассказал коллегам о том, что в Туркмении многое делается для сохранения и упрочения исторической памяти о солдатах и офицерах, завоевавших Великую Победу, о тех людях, которые своим трудом в тылу внесли неоценимый вклад в ее достижение.

Отмечается, что ранее, на проходившем в октябре текущего года саммите глав государств СНГ, туркменский лидер подчеркивал готовность Туркмении оказать поддержку и содействие по подготовке праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы.

ИА REGNUM напоминает, что в Туркмении проживают около 600 ветеранов Великой Отечественной войны и более 100 солдатских вдов.

Отметим, что за участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны 104 военнослужащих, призванных на фронт из Туркменской ССР, удостоены звания Героя Советского Союза и еще 15 стали полными кавалерами Ордена Славы.