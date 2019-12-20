Калуга, 20 декабря 2019, 19:36 — REGNUM 20 декабря в Калуге состоялось заседание совета старейшин. В заседании приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, исполняющий обязанности городского головы Дмитрий Денисов, заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский и председатель совета старейшин, почётный гражданин Калужской области Николай Алмазов.
Дмитрий Разумовский рассказал членам совета о проведённой в 2019 году работе по ремонту дорог, развитию социальной инфраструктуры, благоустройству и созданию комфортной городской среды.
Обсуждались перспективы развития города, большое внимание члены совета уделили вопросам сохранения историко-архитектурного облика Калуги и восстановлению объектов культурного наследия. Глава городского самоуправления сообщил об итогах работы депутатского корпуса.
Александр Иванов подчеркнул, что городские власти в своей работе всегда будут опираться на мнение заслуженных и авторитетных жителей города. Глава городского самоуправления поздравил членов совета старейшин с наступающим новым годом и пожелал крепкого здоровья, бодрости и оптимизма.