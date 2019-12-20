Санкт-Петербург, 20 декабря 2019, 19:25 — REGNUM Дополнительная встреча с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшее время может состояться, сообщил журналистам 20 декабря глава Белоруссии Александр Лукашенко.
По итогам переговоров с Путиным в Санкт-Петербурга, Лукашенко по поводу возможной встречи с коллегой из России до конца текущего или в начале следующего года заявил:
Напомним, на переговорах Путина и Лукашенко обсуждались темы поставок газа и нефти и вопросы всего комплекса двусторонних отношений в рамках Союзного государства. Встреча лидеров двух стран состоялась 20 декабря перед заседанием Евразийского экономического совета (ЕАЭС).
Читайте ранее в этом сюжете: Орешкин не подтвердил ещё одну встречу Путина и Лукашенко до Нового года