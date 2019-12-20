Санкт-Петербург, , 19:25 — REGNUM Дополнительная встреча с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшее время может состояться, сообщил журналистам 20 декабря глава Белоруссии Александр Лукашенко.

По итогам переговоров с Путиным в Санкт-Петербурга, Лукашенко по поводу возможной встречи с коллегой из России до конца текущего или в начале следующего года заявил:

«Если понадобится, да. Мы с ним переговорим по телефону в ближайшее время. Есть у нас там пара проблем, которые мы должны разрешить, — президентские вопросы. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте, в России или в Беларуси, встретимся».

Напомним, на переговорах Путина и Лукашенко обсуждались темы поставок газа и нефти и вопросы всего комплекса двусторонних отношений в рамках Союзного государства. Встреча лидеров двух стран состоялась 20 декабря перед заседанием Евразийского экономического совета (ЕАЭС).

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