Санкт-Петербург, , 19:24 — REGNUM До сентября 1939 года Польша плотно взаимодействовала с Гитлером, сообщил 20 декабря президент России Владимир Путин, представив в Санкт-Петербурге на заседании глав стран СНГ исторические документы.

В частности, президент России привел слова тогдашнего премьер-министра Франции Эдуара Даладье: «Не только не приходится рассчитывать на польскую поддержку, но и нет уверенности, что Польша не ударит с тыла».

Кроме того, когда стоял вопрос о военной помощи Чехословакии, премьер Франции Эдуар Даладье поставил вопрос перед польским послом Лукасевичем «пропустят ли поляки советские войска? Лукасевич ответил отрицательно. Даладье спросил, пропустят ли они советские аэропланы. Лукасевич сказал, что поляки откроют по ним огонь. Когда Лукасевич ответил отрицательно и на вопрос, придет ли Польша на помощь, если … Германия объявит войну Франции, польский представитель ответил, что нет. Даладье ответил, что не видит смысла в франко-польском союзе».

Владимир Путин напомнил, что в 1938 году СССР открыто заявил о готовности оказать военную помощь Чехословакии, которой Гитлер предъявил ультиматум и территориальные претензии.

«СССР готов был оказать помощь Чехословакии, которую Германия собиралась ограбить… Но в договоре между СССР и Чехословакией было записано, что СССР это будет делать только в том случае, если свои обязательства перед Чехословакией выполнит и Франция. Франция связала свою помощь Чехословакии с поддержкой со стороны Польши. Польша отказалась», — сказал Владимир Путин.

При этом президент России напомнил, что Польша одновременно с нацистской Германией предъявила претензии на часть чехословацкой территории.

«Они предъявили требование одновременно, так же как Германия, на свою долю добычи… потребовали, чтобы им тоже была передана определенная часть Чехословакии», — рассказал Владимир Путин.

«Есть и конкретный документ из архива. Из отчета… о подготовке наступательной операции на Тешинскую область и обучении войск. Польские власти готовили и засылали боевиков на чехословацкую территорию для совершения диверсий и терактов, вели активную подготовку к разделу и оккупации Чехословакии», — процитировал исторические документы глава российского государства.

При этом Владимир Путин процитировал отрывок стенограммы беседы посла Германии в Варшаве с главой МИД Польши.

«В этом документе министр иностранных дел Польши выразил надежду, далее цитата, «в областях, на которые претендует Польша, не возникнет противоречий с германскими интересами». То есть происходит дележ чехословацкой территории», — рассказал российский президент.

«Франция и Англия, которые пытались идти на уступки и, всячески удовлетворяя германские требования, хотели спасти существование Чешского государства, оказываются перед лицом единого фронта трех государств, добивающегося раздела Чехословакии. Руководители Рейха, которые не делают тайны из того, что их целью является стереть Чехословакию с карты Европы, немедленно воспользовались польским и венгерским демаршем», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее власти Польши стремятся пересмотреть историю Второй мировой войны и активно продвигают тезис о том, что Польша стала её главной жертвой, оказавшись под ударом «нацистской Германии и коммунистической России».

Напомним, в рамках этого тезиса Варшава уже предъявила Германии требование о новых выплатах за ущерб времён войны.

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