Милан, Италия, , 19:22 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте был поставлен в известность относительно действий МВД страны, которые теперь могут послужить поводом для привлечения экс-министра Маттео Сальвини к уголовной ответственности, заявили представители партии Сальвини «Лига» в пятницу, 20 декабря.

Другими словами, в «Лиге» полагают, что если министерский трибунал намерен судить экс-министра, то он должен судить и его непосредственного руководителя, главу предыдущего и действующего правительства.

Как сообщалось ранее, министерский трибунал Катании намерен привлечь Сальвини к суду за «насильственное удержание мигрантов» на борту корабля, бывшие коллеги Сальвини по коалиции готовы дать трибуналу такое право, сам же лидер «Лиги» обвиняет бывших партнеров в двуличии и считает, что действовал в полном соответствии с законом.

Читайте также: Сальвини: вместе со мной трибунал будет судить миллионы итальянцев