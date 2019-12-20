Санкт-Петербург, , 19:20 — REGNUM Неформальный саммит глав государств СНГ завершился в Санкт-Петербурге. По окончании переговоров президент России Владимир Путин пригласил коллег на ужин, в ходе которого, как ожидается, лидеры продолжат обмен мнениями по интересующим вопросам.

Напомним, на повестке саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге — текущие итоги деятельности объединения, а также Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года. Владимир Путин пригласил на мероприятие не только лидеров стран ЕАЭС, но и глав государств СНГ, не входящих в объединение.

В саммите принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.