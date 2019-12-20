Кострома, , 19:17 — REGNUM Штаб сторонников оппозиционера Алексея Навального возобновляет свою работу в Костромской области, — сообщает Kostroma. News.

На страницах соцсетей появилось сообщение о возобновлении работы в Костроме штаба Навального и о конкурсе на должность его координатора.

Это место может занять Александр Зыков. Он был заместителем главы штаба известного оппозиционера в 2017—2018 годах в Костроме, а после закрытия — лидером неформального объединения костромских сторонников Навального. За последние два года Зыков неоднократно становился участником политических скандалов. Его арестовывали по административным делам, задерживали на 15 суток, в СИЗО он объявлял голодовку.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный открыл свой штаб в Костроме 22 апреля 2017 года. Волонтеры проводили публичные лекции и дискуссии, участвовали в правозащитной деятельности, организовывали митинги, шествия и пикеты.

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