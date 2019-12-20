Москва, , 19:11 — REGNUM Кибератака на трансляцию пресс-конференции президента России Владимира Путина в YouTube осуществлялась гражданами Украины, а также сторонниками Михаила Ходорковского и Алексея Навального с целью создать информационный повод для собственных ресурсов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 20 декабря, член экспертного совета Экспертного института социальных исследований Олег Матвейчев.

Как сообщалось ранее, администрация YouTube косвенно подтвердила факт кибератак на трансляцию в сети большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.

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« Люди, которые как-либо связаны с медиа, понимают, каким может быть соотношение количества реакций (в том числе «дизлайков») к количеству просмотров. Тем более что пресс-конференцию смотрели отнюдь не только на YouTube. И в данном случае соотношение было совершенно неадекватным. Что говорило о том, что кто-то предпринимает специальные усилия и искусственно накручивает число этих «дизлайков».

Стали выяснять, что это за люди и откуда они, и стало понятно, что большинство аккаунтов созданы совсем недавно, не ранее мая 2019 года. Видимо, в рамках подготовки к этой акции. Они делятся на три группы — аккаунты с Украины, аккаунты, связанные с соратниками Михаила Ходорковского, и аккаунты, связанные с Алексеем Навальным.