Лондон, , 18:58 — REGNUM Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, заключенное правительством Бориса Джонсона с Брюсселем, 20 декабря сообщает BBC.

Законопроект, ранее внесенный в парламент лично Джонсоном, получил поддержку 358 членов Палаты общин. Против проголосовали 234 парламентария.

В новом составе британского парламента, который определился после выборов 12 декабря, уверенное большинство занимают консерваторы Джонсона.

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