Бишкек, , 18:48 — REGNUM Представители Киргизии в органах управления Евразийского экономического союза ничего не делают и не защищают интересы страны. Об этом заявила руководитель ассоциации поставщиков Киргизии Гульнара Ускенбаева на заседании тематического круглого стола, передает «24.kg».

»У нас государство в ЕАЭС ведет себя как болванчик и со всем всегда соглашается. Получается, мы тут мяукаем-мяукаем, а кабмин наверху говорит, что все хорошо, мы согласны», — подчеркнула она.

Также глава бизнес-ассоциации пожаловалась на то, что правительство регулярно «пугает бизнес требованиями Евразийского союза», хотя на самом деле это требования, предъявляемые самими властями республики.

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