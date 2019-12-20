20 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Эдуард Лимонов, , 18:37 — REGNUM



Турция

Рыжие усики,

«Что, барышня, трусите?»

Гноя знак,

«Что, барышня, боязно?»

Почему-то мне всегда приходят на ум эти строки великого поэта Велимира Хлебникова, когда я думаю о президенте Турции. Рыжие усики, гноя знак. Гнойного прыща нет, но я его, Эрдогана, недоброжелатель, потому для меня прыщ есть где-то рядом с рыжими усиками. Бывают такие люди, которые, здороваясь, ловят кисть твоей руки первыми, как в капкан, и таким образом лишают тебя возможности рукопожатия. Это вот Эрдоган, пусть я и не «ручкался» с ним.

С начала отношений России с Турцией, с того момента, как Эрдоган припёрся к нам на открытие Большой соборной мечети, я не одобрял дружбу нашего государства с Эрдоганом и его государством. И не только потому, что Россия вела в прошлом с Турцией шесть или семь кровопролитных войн, хотя и поэтому тоже, но немного поэтому. Уж очень широк Эрдоган в выборе своих друзей.

И Крым у него — украинский, и бывший охранник его убил нашего посла Карлова в прямом эфире, и враждебные России съезды конгресса крымско-татарского народа проходят в Турции, и часть населения Турции — так называемые мухаджиры — кавказцы, бежавшие от российских войск в Турцию ещё в XIX веке, их и их потомков — миллионы, это вам значительное количество населения, которые воспитаны на традициях ненависти к России.

Хотел добавить, что и вообще-то он грузин, но не стану, достоверных доказательств у меня нет, а на грузинскую верхнюю губу не сошлёшься (та самая, где рыжие усики). Да и «грузин» — это попахивает расизмом, не стану про грузинскую верхнюю губу, хотя родился он или в Аджарии или рядом с Аджарией и грузинская кровь у него как пить дать есть.

Короче, по моему мнению, никак не подходит нам этот человек и его государство в друзья.

Но нашему правительству ведь не внушишь свои взгляды, потому я только высказываю своё мнение. В надежде, что всё же на него обратят внимание. Есть по такому случаю прекрасная французская пословица: Voleur un jour — voleur toujours («однажды вор — вор всегда»).

Пожалуйста, обогащайтесь мудростью других народов.

Эрдоган постоянно ставит нас, Россию, в неловкое положение.

И с убийством посла, и с недавним вторжением в Сирию на земли курдов (в случае с вторжением он создал отвратительную ситуацию и для Сирии и для Ирана, между тем это же его и наши союзники).

Повторяю, постоянно ставит нас в неловкое положение. Вот сейчас взял и предложил США купить у них систему «Пэтриот». Так ты же уже купил у нас, у России, систему «С-400»!

И собирается послать турецкие войска, чтобы вмешаться в гражданскую войну в Ливии. И почему-то вмешаться он собрался на той стороне, которая противостоит маршалу Хафтару, которого поддерживаем мы, Россия.

По стандартам 2-й мировой войны можно было бы уверенно определить Эрдогана как врага. «Вражина!» — сошлись бы во мнении люди того времени. И я тоже утверждаю, что Эрдоган — вражина. Неужели для того чтобы убедиться в этом, нужно дождаться, когда он сотворит что-нибудь совсем ни в какие ворота?

Впрочем, «ни в какие ворота» он уже сотворил. Его бывший охранник убил российского посла. Совсем недавно это стоило бы Турции объявления войны со стороны России. За убийство-то посла. А мы переморгали. Я полагаю, что после этого Эрдоган решил, что из нас можно верёвки вить. Сейчас. Ну, ждите, когда он натворит такого, что нашим лидерам всё-таки придётся бросить его.

С угодливым предложением Эрдогана купить у Соединённых Штатов «Пэтриот» стало внятно понятно, что Турция Эрдогана играет сразу на двух досках. Одну игру — с нами, другую — с США.

И не хочет отказаться от США, на что, я догадываюсь, наши российские лидеры надеялись. Между тем — кто такой Эрдоган? Он лидер третьеразрядной державы, к тому же имеющий огромную проблему с курдами. Их в Турции — 20% населения, и они хотят иметь своё государство. И будут его иметь, через все «не хочу» Эрдогана. Настало время для курдской независимости.

А мы — простофили. Ваньки глупые в данном случае, которых хитрый турок водит за нос. Даже С-400 он купил у нас в кредит.

Я понимаю, что у нас уже есть С-500 и устаревающих технологий нам не жалко. Однако ради сомнительной надежды увести Турцию из НАТО (всё более и более нереально смотрится такая надежда) делать вид, что мы не понимаем его подлую игру?

Ну не надо так унизительно себя вести России.

Рыжие усики,

— Что, барышня Россия, — трусите?