Москва, 20 декабря 2019, 18:30 — REGNUM России очень сложно договариваться с Украиной о транзите газа на 10 лет, считает доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления РАНХиГС Кира Сазонова. Об этом она заявила 20 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в Берлине прошли переговоры РФ и Украины, продлившиеся не менее восьми часов. В них приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, руководитель российской компании «Газпром» Алексей Миллер, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко и руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.