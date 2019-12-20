Москва, , 18:30 — REGNUM России очень сложно договариваться с Украиной о транзите газа на 10 лет, считает доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления РАНХиГС Кира Сазонова. Об этом она заявила 20 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Украинская сторона последние годы проявляет себя как совершенно недоговороспособный партнёр. Договариваться на 10 лет со страной, у которой всё меняется, как калейдоскоп, невозможно. Именно потому позиция Российской Федерации и позиция российского президента заключается в том, что нужно договариваться, нужно идти на компромиссы, — сказала Сазонова. — Но 10-летний контракт — это утопия, Предыдущий контракт был заключен Юлией Тимошенко ещё в 2009 году. Но российско-украинские отношения в 2009 году и в 2019 году — политический контекст абсолютно другой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в Берлине прошли переговоры РФ и Украины, продлившиеся не менее восьми часов. В них приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, руководитель российской компании «Газпром» Алексей Миллер, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко и руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.