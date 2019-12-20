Киев, , 18:29 — REGNUM Прямо сегодня, 20 декабря, подписания нового контракта на транзит газа ожидать не стоит, заявил украинский журналист Юрий Дощатов со ссылкой на свои источники.

По данным источников журналиста, близким к переговорному процессу, сегодня будут согласованы некоторые решения правительств Украины и России, которые позволят выйти на подписание контракта через неделю.

«После этого ближе к вечеру в Минске, возможно, будет подписан документ по разрешению спорных вопросов, касающихся арбитражных решений и других судебных вопросов по газу между Украиной и РФ», — отметил Дощатов.

ИА REGNUM отмечает, что по состоянию на 18:00 мск в Минске начались двусторонние переговоры по газовой проблематике. Известно, что в российскую делегацию входят глава «Газпрома» Алексей Миллер, министр энергетики Александр Новак и вице-премьер Дмитрий Козак. Украинскую делегацию возглавляет министр энергетики Алексей Оржель. Накануне стороны заявили о достижении предварительных договоренностей.

Сегодня Киев выразил благодарность Германии за некие гарантии по газовым вопросам, не уточнив при этом, о чем идет речь.