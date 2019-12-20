Вильнюс, 20 декабря 2019, 18:22 — REGNUM Политик, общественный деятель, политолог и публицист Альгирдас Палецкис, который уже больше года удерживается в тюрьме без передачи дела в суд, останется в тюрьме ещё минимум на три месяца. Такое решение сегодня, 20 декабря, принял Каунасский окружной суд. Прокуратура обвиняет Палецкиса в «шпионаже в пользу России».
Суд согласился с прошением прокуратуры о продлении срока задержания с аргументацией, что Палецкис, в случае иной меры пресечения, «может сбежать».