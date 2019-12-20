Москва, , 18:14 — REGNUM Желания быть в составе Группы семи у России нет, сообщил 20 декабря журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Выступая на клубе «Валдай», дипломат напомнил, что международное сообщество рассуждает о том, вернуть или не вернуть Россию в G7. Но Москву даже никто не спросил, хочет ли этого она.

Рябков «Желание это начало притупляться задолго до того, как «семёрка» вышла из российского председательства в 2014 году. А потом оно исчезло напрочь».

Напомним, Группа восьми (G8) перестала существовать после воссоединения Крыма с Россией — так отреагировали на это событие западные «партнёры». Сейчас организация существует в формате G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.