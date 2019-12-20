Москва, 20 декабря 2019, 18:14 — REGNUM Желания быть в составе Группы семи у России нет, сообщил 20 декабря журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
Выступая на клубе «Валдай», дипломат напомнил, что международное сообщество рассуждает о том, вернуть или не вернуть Россию в G7. Но Москву даже никто не спросил, хочет ли этого она.
Напомним, Группа восьми (G8) перестала существовать после воссоединения Крыма с Россией — так отреагировали на это событие западные «партнёры». Сейчас организация существует в формате G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.