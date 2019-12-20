Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM Правда и факты об истории Второй мировой войны сознательно замалчиваются и искажаются в странах Европы для перекладывания вины с нацистов на коммунистов, заявил 20 декабря президент России Владимир Путин на встрече с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин подчеркнул, что западные политики и прочие деятели осуществляют это для сокрытия неудобных моментов собственной истории.

Это заявление президент России сделал на встрече с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге, в ходе которой представил им ряд архивных документов Второй мировой войны и довоенных отношений между странами Европы.

«У меня складывается впечатление, что этого не только не хотят знать в сегодняшней Европе, а что это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе, за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов. Да, мы знаем, кто такой Сталин. Да, мы дали ему свои оценки. Но думаю, что фактом остается то обстоятельство, что именно фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня — на Советский Союз», — подчеркнул Владимир Путин.

При этом президент России напомнил о целом ряде случаев осквернения могил советских воинов в Европе.

«И эти люди погибли, освобождая страны Европы от нацизма. Теперь их памятники сносят. В том числе для того, чтобы не всплыли вот эти факты фактического сговора с Гитлером некоторых руководителей своих стран европейских тогда. Это мстят не большевикам, а всё делают для того, чтобы скрыть свою собственную позицию», — заявил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в США и странах Евросоюза проводится целенаправленная политика по искажению истории Второй мировой войны с целью лишить Россию как правопреемника СССР статуса державы-победительницы, учредителя ООН и полномочий в Совете Безопасности ООН.

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