Тбилиси, , 18:11 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили 20 декабря вечером созвала срочную встречу с зарубежными дипломатами, на которой обсудила решение цхинвальского суда о вынесении меры наказания грузинскому врачу Важе Гаприндашвили.

По информации пресс-службы президента Грузии, Саломе Зурабишвили на встрече призвала представителей аккредитованного в Грузии дипкорпуса и мировое сообщество предпринять все усилия, чтобы Важа Гаприндашвили был освобожден и встретил Новый год в кругу своей семьи.

По мнению президента, такие шаги не способствуют деэскалации ситуации, а региону сегодня нужна именно стабильность.

Посол Великобритании в Грузии Джастин Маккейн Смит выразил надежду, что Важа Гаприндашвили скоро вернется домой. А посол Германии в Грузии Хуберт Книрш отметил, что необходимо найти гуманитарный путь освобождения грузинского врача. Заявления дипломатов также передает пресс-служба президента.

Как известно, грузинский врач Важа Гаприндашвили был задержан сотрудниками правоохранительных органов Южной Осетии 9 ноября по обвинению в незаконном пересечении границы, которую в Цхинвали называют «государственной», а в Тбилиси — «административной». Сегодня, 20 декабря суд в Цхинвали присудил ему лишение свободы сроком на 1 год и 9 месяцев.