Нью-Дели, , 18:08 — REGNUM В Дели проходят консультации специальных представителей по пограничным вопросам между Китаем и Индией. Переговоры проводят министр иностранных дел КНР Ван И и советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджи Довала, сообщает 20 декабря Синьхуа со ссылкой на информацию официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Напомним, что между Китаем и Индией существуют территориальные противоречия на восточном участке границы, в штате Аруначал-Прадеш, где во время пограничного конфликта 1962 года происходили боевые действия. Штат находится под фактическим управлением Дели, но его принадлежность оспаривается Пекином.