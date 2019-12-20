Тбилиси, , 18:08 — REGNUM Предложение правящей партии Грузии о новом порядке перераспределении мандатов в парламенте оказалось неприемлемым для неправительственных организаций, которые в этой связи сделали специальное совместное заявление и назвали инициативу «Грузинской мечты» несерьезной.

Заявление подписали 15 грузинских НПО, большая часть которых была создана за годы правления «Грузинской мечты» лицами, прямо или косвенно связанными с некогда «Единым национальным движением», либо воспитаны в его недрах.

Инициативу правящей партии огласил председатель парламента Арчил Талаквадзе, который предложил увеличить число пропорциональных мандатов в парламенте с 77 до 100 за счет сокращения мажоритарных мандатов с 73 до 50. При этом общее число депутатов парламента останется неизменным. В «Грузинской мечте» сочли эту инициативу оптимально компромиссной и удовлетворяющей требования всех сторон, так как оппозиция настаивала на переходе целиком на пропорциональную систему, а мажоритарии призывали подумать о введении в Грузии чисто мажоритарной системы выборов парламента, как в США.

«Эта инициатива вызовет не достижение компромисса и улучшение избирательной системы, но и ухудшение тех регуляций в связи с пропорциональной моделью, по которым в стране давно достигнут политический консенсус. Соответственно, озвученная «Грузинской мечтой» инициатива совершенно неприемлема и несерьезна», — заявляют грузинские НПО.

Они слово в слово повторяют ту оценку, которую после брифинга Арчила Талаквадзе сделал один из «бывших апологетов» партии экс-президента Саакашвили «Национальное движение», ныне представляющий «Европейскую Грузию» Гига Бокерия. Он тоже назвал это предложение «неприемлемым и несерьезным» и заявил, что оппозиция после этого обязательно продолжит протест.

Вслед за Бокерия, и неправительственный сектор указал, что «если у «Грузинской мечты» есть ресурс для осуществления конституционных изменений, пусть она направит этот ресурс не на перекраивание состава мандатов, а на приведение в соответствие с конституцией той модели пропорциональной системы, которую разработала оппозиция.

«Инициатива правящей партии от 20 декабря ясно указывает на то, что единственной заботой «Грузинской мечты» является принятие такой избирательной системы, которая подогнана только под ее узкопартийные интересы и обеспечит нахождение этой партии у власти на максимально долгий срок», — подчеркивают авторы заявления.

Всю ответственность за создавшуюся в стране ситуацию неправительственный сектор целиком возлагает на правящую партию «Грузинская мечта» и ее председателя Бидзину Иванишвили и призывают нынешнюю власть осознать эту ответственность и выполнить требования общества и рекомендации мирового сообщества.

Интересно, что сегодня перехода на пропорциональную систему в основном требуют те силы, которые ассоциируются именно с партией экс-президента Саакашвили. А в бытность этой партии у власти, когда тогдашняя оппозиция настоятельно требовала введения пропорциональной системы парламентских выборов, и Саакашвили и все нынешние оппозиционные лидеры, находившиеся в тот период при должностях, категорически опровергали такую систему и считали ее неприемлемой для Грузии. Так что поменялись не только времена и власти, но и позиции политиков и политически активных граждан.