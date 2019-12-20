Тбилиси, 20 декабря 2019, 18:08 — REGNUM Предложение правящей партии Грузии о новом порядке перераспределении мандатов в парламенте оказалось неприемлемым для неправительственных организаций, которые в этой связи сделали специальное совместное заявление и назвали инициативу «Грузинской мечты» несерьезной.
Заявление подписали 15 грузинских НПО, большая часть которых была создана за годы правления «Грузинской мечты» лицами, прямо или косвенно связанными с некогда «Единым национальным движением», либо воспитаны в его недрах.
Инициативу правящей партии огласил председатель парламента Арчил Талаквадзе, который предложил увеличить число пропорциональных мандатов в парламенте с 77 до 100 за счет сокращения мажоритарных мандатов с 73 до 50. При этом общее число депутатов парламента останется неизменным. В «Грузинской мечте» сочли эту инициативу оптимально компромиссной и удовлетворяющей требования всех сторон, так как оппозиция настаивала на переходе целиком на пропорциональную систему, а мажоритарии призывали подумать о введении в Грузии чисто мажоритарной системы выборов парламента, как в США.
Они слово в слово повторяют ту оценку, которую после брифинга Арчила Талаквадзе сделал один из «бывших апологетов» партии экс-президента Саакашвили «Национальное движение», ныне представляющий «Европейскую Грузию» Гига Бокерия. Он тоже назвал это предложение «неприемлемым и несерьезным» и заявил, что оппозиция после этого обязательно продолжит протест.
Вслед за Бокерия, и неправительственный сектор указал, что «если у «Грузинской мечты» есть ресурс для осуществления конституционных изменений, пусть она направит этот ресурс не на перекраивание состава мандатов, а на приведение в соответствие с конституцией той модели пропорциональной системы, которую разработала оппозиция.
Всю ответственность за создавшуюся в стране ситуацию неправительственный сектор целиком возлагает на правящую партию «Грузинская мечта» и ее председателя Бидзину Иванишвили и призывают нынешнюю власть осознать эту ответственность и выполнить требования общества и рекомендации мирового сообщества.
Интересно, что сегодня перехода на пропорциональную систему в основном требуют те силы, которые ассоциируются именно с партией экс-президента Саакашвили. А в бытность этой партии у власти, когда тогдашняя оппозиция настоятельно требовала введения пропорциональной системы парламентских выборов, и Саакашвили и все нынешние оппозиционные лидеры, находившиеся в тот период при должностях, категорически опровергали такую систему и считали ее неприемлемой для Грузии. Так что поменялись не только времена и власти, но и позиции политиков и политически активных граждан.