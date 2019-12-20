Москва, , 18:05 — REGNUM Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина после его ежегодной пресс-конференции вырос с 62,5% до 64%. Об этом свидетельствует данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сообщается также, что количество респондентов, положительно ответивших на прямой вопрос о доверии к Владимиру Путину, возросло с 69,3% до 71%.

Как уточняется, в ходе исследования сопоставлялись результаты опросов, проведённых в период с 9 по 15 декабря и 19 декабря среди «нескольких фокус-групп в разных городах России».

Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки. Общение президента России с журналистами продлилось более четырёх часов и стало одним из самых продолжительных.