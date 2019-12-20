Москва, , 18:05 — REGNUM Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко согласна донастроить Конституцию.

«Может быть, нужна какая-нибудь донастройка», — заявила Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».

Матвиенко видит перспективы в перераспределении полномочий.

«Я считаю, что сегодня перераспределение полномочий между разными ветвями власти оправдало себя, может быть, действительно, парламент ставит вопросы, что он бы хотел взять на себя больше полномочий, давайте пообсуждаем эти желания», — рассуждает она.

При этом спикер Совфеда настаивает на широком обсуждении возможных поправок.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин допустил возможность внесения поправок к Конституции, в том числе касающихся расширения полномочия парламента.