Санкт-Петербург, , 18:04 — REGNUM Общества и объединения таджиков в России должны активнее участвовать в регулярном проведении национальных культурных мероприятий, считает президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который встретился вечером 19 декабря с представителями таджикской диаспоры в Санкт-Петербурге в рамках рабочей поездки.

Глава Таджикистана настаивает на том, чтобы объединения таджиков в России вносили «свой вклад в дело воспитания подрастающего поколения в духе национального самосознания, уважения к традициям и культуре предков».

Среди способов популяризации «культуры таджиков и защиты национального менталитета» Эмомали Рахмон назвал налаживание таджикскими соотечественниками деятельности масс-медиа: создавать теле-, радио‑ и интернет-каналов, налаживать выпуск газет и журналов на территории России.

Напомним, в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сказал, что население России можно увеличивать в том числе за счёт притока мигрантов. Однако глава государства уточнил, что желающие переехать в Россию должны быть из той же культурной среды, отметив, что приезжим из Туркестанского региона адаптироваться в России сложнее. Но для решения этого вопроса можно открывать за рубежом курсы и филиалы российских вузов.