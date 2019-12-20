Лондон, , 18:00 — REGNUM Принц Филипп, муж британской королевы Елизаветы II, попал в больницу короля Эдуарда VII (Лондон), пишет 20 декабря Time.

Уточняется, что, по данным Букингемского дворца, он помещён в медучреждение «в качестве меры предосторожности».

В лондонской больнице он будет находиться под наблюдением врачей и пройдёт курс лечения ранее выявленного заболевания. Ожидается, что он пробудет в больнице в течение нескольких дней.

Напомним, Филиппу (герцогу Эдинбургскому) 98 лет. На Елизавете II он женился в 1947 году.

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