Москва, , 17:56 — REGNUM Депутат Верховной рады Ирина Геращенко продемонстрировала, что не знает определения слова «агрессия», считает доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления РАНХиГС Кира Сазонова. Об этом она заявила 20 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя беспокойство по поводу территориальной целостности Украины, которое охватило Геращенко после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

«Я удивлена, что такой высокопоставленный политик, как Ирина Геращенко, не знает, что такое определение агрессии. Это юридический документ 1974 года, принятый Генассамблеей ООН, и там написано, что такое агрессия. То, что сказал российский президент, не может ни в каком виде считаться агрессией. Агрессия — это физическое действие. А здесь слова. Причём слова не самые страшные. Он просто сделал некий исторический экскурс и абсолютно никаких задач на будущее не ставил. Он просто констатировал исторический факт», — сказала Сазонова.

Напомним, как сообщалось ранее, выступая в Верховной раде, Ирина Геращенко заявила, что слова Путина про «какие-то исконно русские земли» «носят характер вмешательства в суверенитет Украины» и потребовала, чтобы МИД Украины отреагировал на это.