Москва, 20 декабря 2019, 17:56 — REGNUM Депутат Верховной рады Ирина Геращенко продемонстрировала, что не знает определения слова «агрессия», считает доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления РАНХиГС Кира Сазонова. Об этом она заявила 20 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя беспокойство по поводу территориальной целостности Украины, которое охватило Геращенко после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
Напомним, как сообщалось ранее, выступая в Верховной раде, Ирина Геращенко заявила, что слова Путина про «какие-то исконно русские земли» «носят характер вмешательства в суверенитет Украины» и потребовала, чтобы МИД Украины отреагировал на это.