Москва, , 17:55 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский мог бы поднять вопрос о судебном преследовании бывшего главы страны Петра Порошенко за признание независимости от Киева отдельных районов Донбасса. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Если, допустим, позиция Путина в отношении того, что господин Порошенко привлёк представителей ЛДНР в Минский процесс и таким образом признал их стороной конфликта… и если Зеленский не разделяет эту точку зрения — ну тогда посади Порошенко в тюрьму, скажи, что ты виноват, мы тебя посадим! И уже тогда езжай на Минский процесс!» — заявил Килинкаров.

«Как можно приехать на нормандский формат, провести встречу, вернуться обратно на Украину и заявлять о том, что Британия, Соединённые Штаты Америки, Канада и Польша изъявили желание присоединиться к нормандоскому формату? Это вообще что? Это может быть любой другой формат, но точно не нормандский.

На итоговой пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти признали легитимность властей республик Донбасса. В частности, по его словам, на переговорах о Минских соглашениях бывший президент Украины Пётр Порошенко настаивал, чтобы лидеры ДНР и ЛНР поставили свои подписи под документом.