Лондон, 20 декабря 2019, 17:48 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Палату общин британского парламента поддержать соглашение по Brexit, 20 декабря передает агентство Associated Press.
Законопроект по соглашению между Лондоном и Брюсселем будет рассмотрен парламентариями чуть позднее 20 декабря. Ожидается, что новый состав парламента, уверенное большинство в котором занимают консерваторы Джонсона, примет сделку.
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