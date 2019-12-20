Лондон, , 17:48 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Палату общин британского парламента поддержать соглашение по Brexit, 20 декабря передает агентство Associated Press.

«Печальная история последних трех с половиной лет будет закончена, и мы сможем двигаться вперед» , — заявил Джонсон, представляя соглашение парламенту.

Законопроект по соглашению между Лондоном и Брюсселем будет рассмотрен парламентариями чуть позднее 20 декабря. Ожидается, что новый состав парламента, уверенное большинство в котором занимают консерваторы Джонсона, примет сделку.

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