Москва, , 17:46 — REGNUM С такими непоследовательными лидерами, как бывший президент Украины Пётр Порошенко, рассчитывать на решение каких-либо вопросов с Украиной просто невозможно. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«В отношении минского тупика. Мы же зашли в этот минский тупик не потому, что нет путей решения этого вопроса. Просто мы имеем дело с людьми с гибридной совестью, такими как Порошенко, которые приезжают в Минск и требуют туда включить представителей ЛДНР, а потом приезжают в Киев и говорят, что никогда не сядут за ними за стол переговоров. Логика просто элементарная!» — заявил Килинкаров.

На итоговой пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти признали легитимность властей республик Донбасса. В частности, по его словам, на переговорах о Минских соглашениях бывший президент Украины Пётр Порошенко настаивал, чтобы лидеры ДНР и ЛНР поставили свои подписи под документом.