Брюссель, , 17:46 — REGNUM Европейский союз выделил €8 млн на оказание гуманитарной помощи гражданскому населению, проживающему по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Как уточняется, данные средства планируется направить на обеспечение нуждающихся питьевой водой и теплом в зимний период, восстановление медицинских учреждений и школ, решение проблем с отсутствием на линии соприкосновения медицинских услуг, лекарств и необходимого оборудования.

Согласно данным Еврокомиссии, с учётом указанной суммы общий объём гуманитарной помощи, предоставленной Европейским союзом Украине за текущий год, достигнет €23 млн.