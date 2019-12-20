Нью-Йорк, США, , 17:39 — REGNUM Заместитель постоянного представителя КНР при ООН У Хайтао, выступая на открытом заседании Совета Безопасности ООН, высказался за активизацию политического урегулирования в Сирии, сообщает 20 декабря Синьхуа.

Китай поддерживает усилия ООН в продвижении такого варианта разрешения конфликта, который учитывал бы озабоченности всех его сторон. По словам представителя китайского постпредства, гуманитарные проблемы в Сирии связаны с политической обстановкой и ситуацией в сфере безопасности. У Хайтао призвал участников диалога уважать и защищать суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность арабской республики. В особой поддержке нуждается Конституционный комитет Сирии, который международному сообществу необходимо защищать от внешнего давления.

У Хайтао выступил за снятие с Сирии экономических санкций, содействие возвращению беженцев и послевоенному восстановлению экономики, инфраструктуры и мирной жизни. Кроме того, дипломат высказался за формирование единых антитеррористических стандартов, ибо проблема иностранных боевиков-террористов на Ближнем и Среднем Востоке является вызовом всему мировому сообществу.